Росія проводить навчання з залученням ракетоносіїв у Азовському морі, - Плетенчук

Про це речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

За словами Плетенчука, в Азовському морі перебуває російське ударне угруповання, яке більше за те, що у Чорному морі. Зокрема, воно налічує щонайменше шість кораблів, з них три є носіями крилатих ракет проєкту "Буян-М", і три великі десантні кораблі.

"Враховуючи характер їхніх дій та склад угруповання, можна зробити висновок, що це навчальний процес", - вказав речник ВМСУ.

Він додав, що враховуючи мілкість та обмеження рекомендованих шляхів Азовським морем, росіяни перебувають в одній локації з цивільними суднами, які використовують їх у якості "щита".