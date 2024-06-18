Росія проводить навчання з залученням ракетоносіїв у Азовському морі, - Плетенчук
Станом на вівторок, 18 червня, Росія вивела на навчання в Азовське море шість кораблів, серед них три носії крилатих ракет проєкту "Буян-М"
Про це речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.
За словами Плетенчука, в Азовському морі перебуває російське ударне угруповання, яке більше за те, що у Чорному морі. Зокрема, воно налічує щонайменше шість кораблів, з них три є носіями крилатих ракет проєкту "Буян-М", і три великі десантні кораблі.
"Враховуючи характер їхніх дій та склад угруповання, можна зробити висновок, що це навчальний процес", - вказав речник ВМСУ.
Він додав, що враховуючи мілкість та обмеження рекомендованих шляхів Азовським морем, росіяни перебувають в одній локації з цивільними суднами, які використовують їх у якості "щита".
- Раніше речник Південного командування Сил оборони Дмитро Плетенчук заявив, що російська армія побоюється виводити у чорне море надводні кораблі через можливості української ППО.
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