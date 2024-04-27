Росіяни бояться виводити у Чорне море власні кораблі через українську ППО, - Плетенчук
Речник Південного командування Сил оборони Дмитро Плетенчук заявив, що російська армія побоюється виводити у чорне море надводні кораблі через можливості української ППО
Про це він повідомив у телемарафоні.
"Якби вони були впевнені на 100% у своїх здібностях, то вони, мабуть, виходили частіше. Вони вийшли нещодавно кілька разів для того, щоб перевірити на скільки це можливо і це було очікуване їх застосування", - сказав речник.
За його словами РФ намагається повернути "хоча б якийсь функціонал Чорноморському флоту". Проте станом на квітень росіяни сховали власні кораблі в Новоросійську й там перебувають.
"Що стосується безпосередньо ураження цих підводних човнів, наголошу на тому, що підводний човен не живе під водою як Губка Боб. Він знаходиться в пункті базування у надводному положенні", - додав Плетенчук.
- Станом на ранок 27 квітня російська окупаційна армія утримує на бойовому чергуванні у Чорному морі 2 ракетоносії, загальний залп - до 8 "калібрів".
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