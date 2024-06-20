Сухо та сонячно, а потім грозові дощі: погода від Наталки Діденко на 21 червня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона розповіла, що 21 червня, над Україною розташується антициклон Aviv, який і зумовить скрізь суху, переважно сонячну погоду. 22-23 червня на заході та півночі України очікуються дощі з грозами.

У п'ятницю спека спаде на сході та півдні - протягом дня в більшості областей України очікується +24…+29 °С.

"Сьогоднішній сильний вітер завтра стихне, лише в східних областях ще можливі пориви північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду", - попередила синоптикиня.

Погода у Києві

У столиці 21 червня очікується суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25 °С. Вітер - північно-західний, помірний.

Фото: t.me/PohodaNatalka