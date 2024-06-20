"Треба бути відірваним від реалій, щоб таке пропонувати": ветеран Симороз про економічне бронювання військовозобов'язаних

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Моя позиція досить однозначна: я є категоричним противником даної ініціативи панівної партії "Слуга Народу" і вважаю, що це є максимальним знущанням з українського народу. До чого зараз насправді доведене українське суспільство, доведені прості люди, роботяги, і в них ще зараз вистачає совісті фактично ділити людей за майновим цензом, що є просто абсолютно неприпустимо. До речі, абсолютно неприпустимо цивілізованим демократіям - дискредитація, в цьому випадку, за майновим цензом. Я абсолютний противник, бо це знущання з нас, як з ветеранів, побратимів, українських військових", - вважає ветеран російсько-української війни.

Симороз згадав, у 2022 та 2014 роках військові популяризували захист своєї країни, службу в Збройних Силах: "Це ми намагалися донести, щоб у суспільстві це було за честь, було поважно, і зараз у Збройних Сил України найвищий рівень підтримки".

За його словами, зараз є дуже багато професій, щодня люди виконують важливу для кожного українця роботу й при цьому отримують мінімальну оплату праці, а тому не мають права на економічне бронювання.

"Що хочуть зробити зараз - в армії служить дурень, котрий не може заробити, економічне бронювання собі оплатити, тобто бідні, скупі служать у ЗСУ, а успішні в собі чоловічки в армії не служать, бо це не комільфо. Знаєте, ті, хто до цього додумались, настільки відірвані люди від реалій, від суспільства. Мені дуже смішно і водночас огидно, що вони називають себе європейськими політиками, демократичними політиками, бо основа демократії - це саме боротися проти дискредитації, щоб максимально все було справедливо", - наголосив громадський діяч.

Якщо найголовніша проблема з економічним бронюванням саме у відсутності належної кількості грошей, то Симороз пропонує інший варіант.

"Хочете економіку наповнювати, будь ласка, олігархів оподаткуйте, у проросійських політиків ОПЗЖ позабирайте майно, котре вони тут награбували, відмовтесь від автопарків своїх Кабінету Міністрів, Верховної Ради, міських органів виконавчої влади - і знайдеться трошки грошей, і не будете таку дурню просувати. Мене особисто дуже сильно дратує, коли я таке бачу, коли ми системно роками вибудовували, що служба в армії є престижною, і головна ідеологія, яку ми сповідуємо, що є принципи в нашій армії і чим ми відрізняємося від ворога - це принцип соціальної справедливості, що всі рівні перед законом, перед статутами, в армії всі рівні й в армію мають піти всі верстви населення. Не так, що є якісь приблатньонні, а є дурні, котрі йдуть служить, захищають свою Україну. То коли зараз на законодавчому рівні намагаються це просунути, у мене просто не вистачає слів, наскільки відірваними треба бути просто від реалій", - підсумував ветеран.

Довідково. Олег Симороз - український ветеран війни, громадський і політичний активіст, який воював у складі 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Під час бойових дій на Донеччині втратив обидві ноги. Після тривалого лікування та навчання ходити на протезах повернувся до активного громадського життя.