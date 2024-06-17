Близько 200 тис. осіб можуть підпадати під економічне бронювання, - керуючий партнер Бюро інвестпрограм Бондаренко

Про це розповів керуючий партнер Бюро інвестиційних програм, економіст Олександр Бондаренко в етері Еспресо.

"Економічне бронювання - дуже необхідна річ. Затримка прийняття законопроєкту заважає розвитку економіки. Близько 200 тис. осіб може бути заброньовано за механікою економічного бронювання. За нашими підрахунками, це може приносити від 30 млрд грн до 45 млрд грн - щорічних додаткових вливань в державний бюджет від додаткового військового збору. Це велика сума", - зазначив він.

За словами економіста, бюджет оборони країни дуже потребує щомісячних надходжень у розмірі 5-10 млрд грн.

"Гроші будуть реально відчутними на полі бою для ЗСУ. Тому ми вважаємо, що невідкладно потрібно ухвалити цей законопроєкт, і ввести правила економічного бронювання", - додав він.