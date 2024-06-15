Економічне бронювання від мобілізації дає можливість уникати корупційних ризиків у ТЦК, - Комітет НААУ

Про це розповів керуючий партнер АО "EvrikaLaw", Голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельніков у етері телеканалу "Еспресо".

"Це пряма можливість уникнути корупційних ризиків. Людина легально сплачує кошти в бюджет, не боїться, що прийшовши до ТЦК, одразу поїде на полігон. Людина знає, що сплатила гарантійний внесок, отримала qr-код і допомагає перемозі, бо забезпечує військо, напряму сплачуючи державі. Тоді ми прибираємо момент, де люди платили десятки тисяч доларів за липові інвалідності і все інше. В країні 13% людей призовного віку - вже інваліди, а ФОПів чоловіків - 5%. Через економічне бронювання ми навпаки забираємо кошти у тих нерадивих ТЦК і легально направляємо їх в державний бюджет. В такий спосіб людина наближає нас до перемоги і збільшує бюджет", - зазначив він.

Економічне бронювання - не відкуп бідних. Законодавець у проєктах закладає запобіжники. Людина не зможе отримати бронь, просто зареєструвавши ФОП під цю ініціативу, каже Шабельніков.

"Цей ФОП має існувати на ринку рік, можливо півроку. Він має щомісячно, не менше цієї суми, яка коливається від 20 тис. військового збору щомісячно, заробляти протягом цього терміну. Тобто вже рік він працює, щомісячно отримує дохід 20 тис, чи 50 тис. Якщо ми подивимося на загальну статистику, яка зараз існує, то серед чоловіків призовного віку лише 5% мають ФОП. Тобто це не є значна цифра. Не буде відку бідних, тим більше це не є стовідсотково. На підприємстві не можна забронювати 100%. Обговорюється цифра 30%, або до 50%, і це буде дуже дорого для бізнесу", - пояснив він.



Економічне бронювання потрібне. Сьогодні економіка має працювати на перемогу України, каже Шабельніков: "Для цього економіка має продукувати гроші для армії, щоб покрити дефіцит, який є в бюджеті навіть за цей рік. Адже допомога нам довго не надходила, і дуже значні видатки були спрямовані на армію замість інших статей, які ми маємо забезпечувати на даний час з бюджету".