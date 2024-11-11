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Путіну немає сенсу ставати на шлях перемовин, він відчуває певний кураж, - Згурець

Ірена Моляр
11 листопада, 2024 понедiлок
10:07
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що на поточний момент значна кількість живої сили та техніки противника дозволяє йому тиснути на багатьох напрямках по лінії фронт

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Чесно кажучи, зараз ставати на шлях перемовин у Путіна немає сенсу. Він відчуває певний кураж з огляду на те, що значна кількість живої сили та техніки противника дозволяє тиснути на багатьох напрямках лінії фронту. Але при цьому є й певні ризики для РФ, бо з одного боку – кардинально зросли втрати окупантів. Якщо за 2022 рік ми говорили, що середні втрати ворога на добу становили в межах 200 осіб, а у 2023 році – близько 500-600, то у цьому році говоримо про показники у 1000-1500 за один день бойових дій. Це великі втрати, які Росія ігнорує, не хоче відчувати, проводячи поповнення своєї армії тими зайвими людьми, яких набирає на війну", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, економіка РФ також перебуває у непростому стані, а запаси озброєння у російської армії зменшуються. Однак наступний рік дозволятиме Кремлю продовжувати  бойові дії. Тобто певний запас міцності у Росії є, але не такий, що дозволяє витримувати всі ризики тривалих широкомасштабних військових дій.

"На поточному етапі ворог намагатиметься насамперед діяти як в останній день, використовувати всі наявні сили та засоби, аби якомога далі просунутися та створити передумови для перемовин, якщо вони будуть, на максимально прийнятних для себе умовах. Поки за логікою Путіна, російського військового керівництва я не бачу якихось підстав, щоб зараз були перемовини. Хіба що буде особливий тиск з боку США на Росію, але динаміка висвітлення перемовин Трампа з Путіним виглядає дещо, як на мене, дивною. Бо йдеться про певні поступки, рішення, які, скоріш, мають бути зроблені за рахунок України, а не РФ. Думаю, такий підхід не влаштує нашу сторону, наше військово-політичне керівництво", - резюмував Сергій Згурець.

  • 7 листопада, російський диктатор Володимир Путін виступив з низкою заяв про російсько-українську війну та способи врегулювання.
  • 10 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчим часом США можуть оприлюднити декларації щодо дати припинення вогню між Україною і РФ, лінії розмежування між країнами та гарантій безпеки для Києва.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
Володимир Путін
Сергій Згурець
російська армія
Дональд Трамп
США
Економіка
переговори з РФ
втрати окупантів
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