Резерви на передачу Україні систем ППО у партнерів є, - Defense Express

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Річ у тім, що системи ППО подібні Patriot є, у першу чергу в арсеналах країн - членів НАТО, які розташовані на території Європи. Крім того, доволі багато таких систем є на зберіганні в США. Мова йде, що зараз на тлі посилення терору з боку РФ у вигляді жорстких бомбардувань території України з використанням керованих авіаційних бомб, тактичних ракет, цілком можливо знайти до десятка одиниць Patriot. Це підвищить спроможності нашої ППО, поки ми не отримаємо якісь інші можливості, які можуть бути пов'язані з виробництвом власної системи ППО або з надходженням західної авіації", - зауважив військовий експерт.

За його словами, у той час, коли потерпають від ракетних ударів українські міста, ці системи ППО простоюють на території країн НАТО.

"Є системи ППО, які можна було перерозподілити, тому що ми вже бачили подібні приклади, коли Україна отримала напередодні сезону цього російського терору деякі системи у так звану оренду. Деталей ми не знаємо, але щонайменше повідомлялося про передачу Україні кількох таких систем ППО. Тож і у такому випадку слід говорити, що резерви на передачу подібних систем Україні у партнерів є. У цьому є сувора необхідність і наші партнери повинні зробити такі, можливо, у них непопулярні рішення, але вони необхідні для безпеки й самої Європи", - підкреслив Валерій Рябих.