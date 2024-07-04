РФ атакує Україну "шахедами": на Київщині працювала ППО
Російська окупаційна армія в ніч з 3 на 4 липня запустила на територію України "шахеди": у Київській області працювала протиповітряна оборона
Про це інформують Повітряні сили.
Росіяни запустили БПЛА о 23:26. Про загрозу оголосили на Сумщині та Чернігівщині. "Шахеди" у Сумській області рухалися у напрямку Конотопа.
О 23:49 у повітряний простір України зайшла нова група безпілотників: курсом на Сумщину з Курської області РФ. "Шахеди" на Чернігівщини рухались на захід.
Станом на 00:28 окупанти з Курської області запустили ще кілька груб БПЛА, які рухаються через Сумщину та Чернігівщину західним/південно-західним курсом.
"БПЛА курсом на Чернігів зі східного напрямку. Перебувайте в укриттях!", - попередили у Повітряних силах о 00:40.
О 01:00 "шахеди" перебували на межі Сумської та Харківської областей та рухались курсом на Полтавщину. Також ворожі безпілотники фіксували в східній та центральній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
Станом на 01:11 безпілотники фіксували:
- в північній частині Київщини, курс західний
- з Сумщини, курсом на Чернігівщину, попереднім маршрутом
О 01:33 БПЛА рухались:
- в східній частині Чернігівської області, курс західний
- південніше Чернігова, курс західний/південно-західний
- на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний
- в північній частині Київської області, курс західний
- в східній частині Житомирської області, курс західний
На Київщині працювала ППО
О 01:01 у Київській ОВА повідомили, що на території області зафіксували ворожі безпілотники.
"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - додали в ОВА.
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