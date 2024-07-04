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Оновлено

РФ атакує Україну "шахедами": на Київщині працювала ППО

4 липня, 2024 четвер
01:36
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Російська окупаційна армія в ніч з 3 на 4 липня запустила на територію України "шахеди": у Київській області працювала протиповітряна оборона

Зміст

Про це інформують Повітряні сили. 

Росіяни запустили БПЛА о 23:26. Про загрозу оголосили на Сумщині та Чернігівщині. "Шахеди" у Сумській області рухалися у напрямку Конотопа. 

О 23:49 у повітряний простір України зайшла нова група безпілотників: курсом на Сумщину з Курської області РФ. "Шахеди" на Чернігівщини рухались на захід. 

Станом на 00:28 окупанти з Курської області запустили ще кілька груб БПЛА, які рухаються через Сумщину та Чернігівщину західним/південно-західним курсом. 

"БПЛА курсом на Чернігів зі східного напрямку. Перебувайте в укриттях!", - попередили у Повітряних силах о 00:40. 

О 01:00 "шахеди" перебували на межі Сумської та Харківської областей та рухались курсом на Полтавщину. Також ворожі безпілотники фіксували в східній та центральній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

Станом на 01:11 безпілотники фіксували

  • в північній частині Київщини, курс західний
  • з Сумщини, курсом на Чернігівщину, попереднім маршрутом

О 01:33 БПЛА рухались

  • в східній частині Чернігівської області, курс західний
  • південніше Чернігова, курс західний/південно-західний
  • на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний
  • в північній частині Київської області, курс західний
  • в східній частині Житомирської області, курс західний

На Київщині працювала ППО

О 01:01 у Київській ОВА повідомили, що на території області зафіксували ворожі безпілотники.

"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - додали в ОВА. 

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Київщина
Полтавщина
Сумщина
Чернігів
Житомирщина
Чернігівщина
безпілотник
Харківщина
повітряна тривога
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