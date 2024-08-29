РФ атакує Україну ударними безпілотниками: ситуація ввечері 29 серпня

Про це інформують Повітряні сили.

О 22:41 про небезпеку застосування ударних БПЛА попередили Запорізьку та Дніпропетровську області. Згодом стало відомо, що безпілотники перебували на півночі Запорізької області та на півдні Дніпропетровщини. Вони тримали курс на Кривий Ріг.

Станом на 23:01 "шахеди" наближалися до Кривого Рогу. Також група БПЛА рухалась із Запорізької області на північ Херсонщини.

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