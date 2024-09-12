РФ атакувала FPV-дроном Очаків: поранено неповнолітню

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, росіяни здійснили атаку з тимчасово окупованої території Кінбурнської коси. Загарбники застосували FPV-дрон.

Стан постраждалої дівчини задовільний, наразі вона перебуває в лікарні, де їй надають усю необхідну медичну допомогу.

У серпні в Очакові внаслідок ворожого артилерійського обстрілу було поранено трьох жінок.

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