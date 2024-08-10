Поблизу Очакова внаслідок ворожих атак поранено 5 людей

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, у Куцурубській територіальній громаді внаслідок ворожих обстрілів із використанням FPV-дронів, поранено двох чоловіків. 25-річному чоловіку медична допомога була надана амбулаторно, його стан задовільний. Іншому медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації він відмовився.

Крім того, в Очакові внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поранено трьох жінок: 56-річна жінка знаходиться в важкому стані, дві жінки 55 та 51 років отримали поранення середньої важкості.