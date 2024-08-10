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Поблизу Очакова внаслідок ворожих атак поранено 5 людей

Юлія Лаврук
10 серпня, 2024 субота
17:18
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Внаслідок російських обстрілів Миколаївщини у суботу, 10 серпня, 5 людей отримали поранення. Серед них двоє чоловіків та троє жінок

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Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, у Куцурубській територіальній громаді внаслідок ворожих обстрілів із використанням FPV-дронів, поранено двох чоловіків. 25-річному чоловіку медична допомога була надана амбулаторно, його стан задовільний. Іншому медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації він відмовився.

Крім того, в Очакові внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поранено трьох жінок: 56-річна жінка знаходиться в важкому стані, дві жінки 55 та 51 років отримали поранення середньої важкості.

  • У суботу, 10 серпня, російські окупанти завдали удару по селу Лісна Стінка у Харківській області. У результаті обстрілу загинув місцевий житель.

Теги:
Україна
російська армія
Миколаївщина
Віталій Кім
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