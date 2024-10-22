РФ атакувала Харків КАБами: є влучання у трьох районах

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 21:39 Синєгубов заявляв, що ворог завдає ударів КАБами по місту.

"За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Холодногірському та Салтівському районах Харкова", - написав він.

Також міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксували у Київському районі міста поряд із навчальним закладом, внаслідок чого у житлових будинках навколо частково повилітали шибки.

Наразі даних про постраждалих немає, інформацію щодо руйнувань уточнюють.