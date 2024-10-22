РФ атакувала Харків КАБами: є влучання у трьох районах
Російські окупанти ввечері 22 жовтня атакували Харків КАБами, влучання зафіксували у Холодногірському, Салтівському й Київському районах
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 21:39 Синєгубов заявляв, що ворог завдає ударів КАБами по місту.
"За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Холодногірському та Салтівському районах Харкова", - написав він.
Також міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксували у Київському районі міста поряд із навчальним закладом, внаслідок чого у житлових будинках навколо частково повилітали шибки.
Наразі даних про постраждалих немає, інформацію щодо руйнувань уточнюють.
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