РФ атакувала селище Високе на Херсонщині: загинув чоловік, 5 поранених

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинки, а також знищено автомобіль.

"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Орієнтовно, загиблому було 45 років. Мої співчуття рідним", - повідомив Прокудін.

За його словами, ще один 39-річний чоловік отримав важкі поранення – вибухову травму, поранення ока та передпліччя. У 71-річної жінки медики діагностували контузію. Також до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження.

Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.