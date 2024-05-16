РФ атакувала селище Високе на Херсонщині: загинув чоловік, 5 поранених
У четвер, 16 травня, російська армія вдарила по селищу Високе Херсонської області. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще 5 людей отримали поранення
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинки, а також знищено автомобіль.
"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Орієнтовно, загиблому було 45 років. Мої співчуття рідним", - повідомив Прокудін.
За його словами, ще один 39-річний чоловік отримав важкі поранення – вибухову травму, поранення ока та передпліччя. У 71-річної жінки медики діагностували контузію. Також до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження.
Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.
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