РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 листопада: на Чернігівщині є поранені, на Дніпровщині горів навчальний заклад
У ніч на суботу, 1 листопада, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними безпілотниками. На Чернігівщині унаслідок обстрілу постраждала 66-річна жінка, на Дніпровщині сталась пожежа у закладі освіти, на Полтавщині є влучання по газовидобувній інфраструктурі
Зведення Повітряних сил
У ніч на суботу, 1 листопада, армія РФ атакувала Україну 223 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 206 повітряних цілей ворога.
Запуски здійснювались із напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Близько 140 дронів – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на 7 локаціях.
Дніпровщина
Очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Владислав Гайваненко повідомив, що цієї ночі Слов'янська і Васильківська громади Синельниківського району Дніпропетровської області були під ударом БПЛА.
Виникла пожежа у навчальному закладі.
Пошкоджене транспортне підприємство.
Полтавщина
Унаслідок ворожої атаки Полтавського району на території одного з об’єктів газовидобувної галузі виникла пожежа. Про це інформує ДСНС України.
Повідомлень про постраждалих не надходило.
До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники.
Пожежу повністю ліквідовано о 06:02.
Чернігівщина
Як повідомили у ДСНС України, цієї ночі ворог атакував Корюківку. Унаслідок влучання БПЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
"На жаль, постраждала 66-річна жінка. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобіль", - йдеться у повідомленні.
Також під ударом був Новгород-Сіверський. Внаслідок падіння дронів пошкоджені фасади й скління адмінспоруд, магазинів, аптеки та кав’ярні. Постраждалих немає.
Начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов уточнив, що ворог атакував місто двома ударними БПЛА. Влучання фіксують в центрі міста по центральній площі.
- Уранці суботи, 1 листопада, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок атаки є поранені.
- Біла Церква
