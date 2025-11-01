РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 листопада: на Чернігівщині є поранені, на Дніпровщині горів навчальний заклад

Зведення Повітряних сил

У ніч на суботу, 1 листопада, армія РФ атакувала Україну 223 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 206 повітряних цілей ворога.

Запуски здійснювались із напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 140 дронів – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на 7 локаціях.

Дніпровщина

Очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Владислав Гайваненко повідомив, що цієї ночі Слов'янська і Васильківська громади Синельниківського району Дніпропетровської області були під ударом БПЛА.

Виникла пожежа у навчальному закладі.

Пошкоджене транспортне підприємство.

Полтавщина

Унаслідок ворожої атаки Полтавського району на території одного з об’єктів газовидобувної галузі виникла пожежа. Про це інформує ДСНС України.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники.

Пожежу повністю ліквідовано о 06:02.

Чернігівщина

Як повідомили у ДСНС України, цієї ночі ворог атакував Корюківку. Унаслідок влучання БПЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

"На жаль, постраждала 66-річна жінка. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Також під ударом був Новгород-Сіверський. Внаслідок падіння дронів пошкоджені фасади й скління адмінспоруд, магазинів, аптеки та кав’ярні. Постраждалих немає.

Начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов уточнив, що ворог атакував місто двома ударними БПЛА. Влучання фіксують в центрі міста по центральній площі.