Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 листопада: на Чернігівщині є поранені, на Дніпровщині горів навчальний заклад
Оновлено

РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 листопада: на Чернігівщині є поранені, на Дніпровщині горів навчальний заклад

Марія Науменко
1 листопада, 2025 субота
09:38
Війна з Росією

У ніч на суботу, 1 листопада, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними безпілотниками. На Чернігівщині унаслідок обстрілу постраждала 66-річна жінка, на Дніпровщині сталась пожежа у закладі освіти, на Полтавщині є влучання по газовидобувній інфраструктурі

Зміст

Зведення Повітряних сил

У ніч на суботу, 1 листопада, армія РФ атакувала Україну 223 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 206 повітряних цілей ворога.

Запуски здійснювались із напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 140 дронів – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на 7 локаціях.

Дніпровщина

Очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Владислав Гайваненко повідомив, що цієї ночі Слов'янська і Васильківська громади Синельниківського району Дніпропетровської області були під ударом БПЛА. 

Виникла пожежа у навчальному закладі. 

Пошкоджене транспортне підприємство. 

Полтавщина

Унаслідок ворожої атаки Полтавського району на території одного з об’єктів газовидобувної галузі виникла пожежа. Про це інформує ДСНС України.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники.

Пожежу повністю ліквідовано о 06:02.

Чернігівщина

Як повідомили у ДСНС України, цієї ночі ворог атакував Корюківку. Унаслідок влучання БПЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

"На жаль, постраждала 66-річна жінка. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Також під ударом був Новгород-Сіверський. Внаслідок падіння дронів пошкоджені фасади й скління адмінспоруд, магазинів, аптеки та кав’ярні. Постраждалих немає.

Начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов уточнив, що ворог атакував місто двома ударними БПЛА. Влучання фіксують в центрі міста по центральній площі. 

  • Уранці суботи, 1 листопада, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок атаки є поранені.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Полтавщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
окупанти
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Автор Ірена Моляр
30 жовтня, 2025 четвер
Фронт за 27 км від Сум, до міста вже долітають КАБи, - Бобиренко
Костянтин Жеваго
Автор
29 жовтня, 2025 середа
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
Олена Кондратюк
Автор Вікторія Литвин
30 жовтня, 2025 четвер
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
Київ
+7.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.15
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 листопада
09:28
Ексклюзив
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Особливої загрози не несе: авіаексперт Романенко про російську крилату ракету 9M729
09:09
На початку 2026 року розпочне діяльність Український фонд культурної спадщини, — Мінкульт
09:03
Фільми про Білий дім
Білий дім обмежив доступ журналістів до низки кабінетів
08:32
РФ завдала ракетного удару по Миколаєву: є поранені
08:19
Огляд
Карта бойових дій за 25-31 жовтня
Карта бойових дій за період 25-31 жовтня: битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на хід війни
08:14
Оновлено
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 157 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Оновлено
Покровськ
У Покровську ГУР проводить десантну операцію, якою керує Буданов, – ЗМІ
08:01
OPINION
США — Китай: нам не можна бути тільки статистами
07:54
Огляд
відстрочка
У ТЦК йти не потрібно: як змінились правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада
07:37
Ford, форд
Ford відкликає понад 79 тис. автомобілів у США через несправності дверей та світлової панелі
07:26
Огляд
Бандера і виноград, життя після перемоги та ШІ в кам’яному віці – 5 книг про історію повсякдення
07:14
дрон
Аеропорт Берліна призупиняв роботу через появу невідомого безпілотника
06:43
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 900 військових, 9 артсистем і 6 танків
06:36
Джон Реткліфф
Очільник ЦРУ Реткліфф провів таємні переговори з посадовцями ЄС щодо обміну розвідданими, - Politico
00:20
Болгарія
Болгарія призупинила експорт палива в ЄС через санкції проти "Лукойлу"
2025, п'ятниця
31 жовтня
23:40
фейк, фейки
Журналіст німецького Bild опублікував лист-запрошення росіян відвідати Покровськ і Купʼянськ
23:15
Оновлено
Трамп
Трамп заперечує, що погодив удари по військових обʼєктах Венесуели
22:55
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури
22:42
Ексклюзив
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Банкова хотіла знайти цапа відбуйвала, а по суті - вирощує людину на посаду у поствоєнному уряді: журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Кудрицького
22:14
Роман Насіров
Екскерівника Державної фіскальної служби Насірова засудили до 6 років вʼязниці
21:44
Ексклюзив
шахед
Російські провокації з дронами продемонстрували кілька важливих речей, – єврокомісар Кубілюс
21:31
Володимир Кудрицький з родиною
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
21:12
Ексклюзив
Цифри вас вразять: авіаексперт Романенко про збільшення ворожих ударів балістикою по Україні у жовтні
21:08
Гурт "ДахаБраха" презентують кліп на нову версію легендарної пісні "Козак", яка вперше побачила світ 2014-го року
20:49
На кордоні Литви й Білорусі застрягли близько 2 тис. вантажівок
20:35
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Фейгін пояснив, що змусить Путіна погодитися вести серйозні мирні переговори
20:34
свічка
Помер голова Світового Пласту Мирон Спольський
20:23
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині 11 людей засудили до довічного ув'язнення через масштабну пожежу
20:04
генератор, блекаут
Укренерго пом'якшило графіки відключень світла на 1 листопада
20:02
OPINION
Саміт Трамп — Сі: тактичне перемир'я
20:00
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад і результати матчів 11-го туру
19:45
Windows 11
Оновлення Windows 11 спричинило збій у "Диспетчері завдань": програма дублюється та перевантажує систему
19:32
Tomahawk
Пентагон підтримав передачу ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення залишається за Трампом, – CNN
19:13
Ніколас Мадуро
Мадуро звернувся до Путіна по військову допомогу через тиск США, – WP
18:58
Ексклюзив
ЗСУ, Сили оборони
Ворог експериментує з різними тактиками: пресофіцер 24-ї ОМБр з Часовоярського напрямку
18:49
Bring Kids Back UA
На підконтрольну Україну повернули групу дітей, яких росіяни викрали з Миколаївщини в 2022 році
18:37
Армія+
В "Армія+" з’явився новий рапорт на додаткову відпустку для військових із пільговим статусом
18:22
Аналітика
ТЕЦ у Києві
Цінувати кожен куб газу: як Нафтогаз готується до найскладнішої зими і чи можуть запровадити опалення за графіком
18:19
Геннадій Труханов
Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
18:10
ППО ЗСУ
"Кіл зона" на фронті збільшилася до 20 км, зростає концентрація безпілотних засобів ураження РФ, - Сирський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV