РФ завдала ракетного удару по Миколаєву: є поранені
Уранці суботи, 1 листопада, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок атаки є поранені
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Внаслідок ракетного удару по Миколаєву є поранені. Служби працюють", - йдеться у повідомленні.
Новина доповнюється...
- Протягом минулої доби, 31 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 157 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 48 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку.
