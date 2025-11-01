Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією РФ завдала ракетного удару по Миколаєву: є поранені

РФ завдала ракетного удару по Миколаєву: є поранені

Марія Науменко
1 листопада, 2025 субота
08:32
Війна з Росією

Уранці суботи, 1 листопада, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок атаки є поранені

Зміст

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Внаслідок ракетного удару по Миколаєву є поранені. Служби працюють", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

  • Протягом минулої доби, 31 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 157 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 48 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку.
Анатолій Храпчинський
Автор Оксана Ліховід
29 жовтня, 2025 середа
У Москві розташовані два критично важливих підприємства, які потребують знищення, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
Путін в Кремлі
Автор Євген Козярін
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
Олена Кондратюк
Автор Вікторія Литвин
30 жовтня, 2025 четвер
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
2025, субота
1 листопада
09:38
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 листопада: на Чернігівщині є поранені, на Дніпровщині горів навчальний заклад
09:28
Ексклюзив
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Особливої загрози не несе: авіаексперт Романенко про російську крилату ракету 9M729
09:09
На початку 2026 року розпочне діяльність Український фонд культурної спадщини, — Мінкульт
09:03
Фільми про Білий дім
Білий дім обмежив доступ журналістів до низки кабінетів
08:19
Огляд
Карта бойових дій за 25-31 жовтня
Карта бойових дій за період 25-31 жовтня: битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на хід війни
08:14
Оновлено
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 157 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Оновлено
Покровськ
У Покровську ГУР проводить десантну операцію, якою керує Буданов, – ЗМІ
08:01
OPINION
США — Китай: нам не можна бути тільки статистами
07:54
Огляд
відстрочка
У ТЦК йти не потрібно: як змінились правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада
07:37
Ford, форд
Ford відкликає понад 79 тис. автомобілів у США через несправності дверей та світлової панелі
07:26
Огляд
Бандера і виноград, життя після перемоги та ШІ в кам’яному віці – 5 книг про історію повсякдення
07:14
дрон
Аеропорт Берліна призупиняв роботу через появу невідомого безпілотника
06:43
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 900 військових, 9 артсистем і 6 танків
06:36
Джон Реткліфф
Очільник ЦРУ Реткліфф провів таємні переговори з посадовцями ЄС щодо обміну розвідданими, - Politico
00:20
Болгарія
Болгарія призупинила експорт палива в ЄС через санкції проти "Лукойлу"
2025, п'ятниця
31 жовтня
23:40
фейк, фейки
Журналіст німецького Bild опублікував лист-запрошення росіян відвідати Покровськ і Купʼянськ
23:15
Оновлено
Трамп
Трамп заперечує, що погодив удари по військових обʼєктах Венесуели
22:55
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури
22:42
Ексклюзив
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Банкова хотіла знайти цапа відбуйвала, а по суті - вирощує людину на посаду у поствоєнному уряді: журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Кудрицького
22:14
Роман Насіров
Екскерівника Державної фіскальної служби Насірова засудили до 6 років вʼязниці
21:44
Ексклюзив
шахед
Російські провокації з дронами продемонстрували кілька важливих речей, – єврокомісар Кубілюс
21:31
Володимир Кудрицький з родиною
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
21:12
Ексклюзив
Цифри вас вразять: авіаексперт Романенко про збільшення ворожих ударів балістикою по Україні у жовтні
21:08
Гурт "ДахаБраха" презентують кліп на нову версію легендарної пісні "Козак", яка вперше побачила світ 2014-го року
20:49
На кордоні Литви й Білорусі застрягли близько 2 тис. вантажівок
20:35
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Фейгін пояснив, що змусить Путіна погодитися вести серйозні мирні переговори
20:34
свічка
Помер голова Світового Пласту Мирон Спольський
20:23
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині 11 людей засудили до довічного ув'язнення через масштабну пожежу
20:04
генератор, блекаут
Укренерго пом'якшило графіки відключень світла на 1 листопада
20:02
OPINION
Саміт Трамп — Сі: тактичне перемир'я
20:00
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад і результати матчів 11-го туру
19:45
Windows 11
Оновлення Windows 11 спричинило збій у "Диспетчері завдань": програма дублюється та перевантажує систему
19:32
Tomahawk
Пентагон підтримав передачу ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення залишається за Трампом, – CNN
19:13
Ніколас Мадуро
Мадуро звернувся до Путіна по військову допомогу через тиск США, – WP
18:58
Ексклюзив
ЗСУ, Сили оборони
Ворог експериментує з різними тактиками: пресофіцер 24-ї ОМБр з Часовоярського напрямку
18:49
Bring Kids Back UA
На підконтрольну Україну повернули групу дітей, яких росіяни викрали з Миколаївщини в 2022 році
18:37
Армія+
В "Армія+" з’явився новий рапорт на додаткову відпустку для військових із пільговим статусом
18:22
Аналітика
ТЕЦ у Києві
Цінувати кожен куб газу: як Нафтогаз готується до найскладнішої зими і чи можуть запровадити опалення за графіком
18:19
Геннадій Труханов
Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
18:10
ППО ЗСУ
"Кіл зона" на фронті збільшилася до 20 км, зростає концентрація безпілотних засобів ураження РФ, - Сирський
Більше новин
