Від початку доби на фронті відбулось 94 бої, 26 з них на Покровському напрямку
Від початку доби п'ятниці, 31 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 94 бойових зіткнення. Окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.
Ворожі обстріли України
Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сеньківка, Бучки Чернігівської області; Бобилівка, Шалигине Сумської області.
Ситуація на основних напрямках фронту
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулася сім атак ворожих військ, два зіткнення досі тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 91 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, з яких два – з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника в районі Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Колодязного. зіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали 10 атак окупантів, ворог намагається прорватись у районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Сім зіткнень тривають до цього часу.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українських підрозділів поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман, два зіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку окупанти сім разів намагались йти вперед, агресор атакував у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.
На Краматорському напрямку агресор один раз йшов вперед в районі Часового Яру, був зупинений нашими воїнами.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки. Три зіткнення досі тривають.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове. П’ять зіткнень досі тривають.
На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Павлівка та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївки. Сили оборони відбили п’ять ворожих атак, ще одне зіткнення триває.
На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. Авіаудару зазнало Залізничне.
На Оріхівському напрямку наші воїни відбили штурмову дію загарбників у районі Новоандріївки. Під авіаударами опинилися Лук’янівське та Новояковлівка.
На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитись до наших оборонців, отримав відсіч.
На решті напрямків – без особливих змін.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія використовує проти України крилату ракету 9М729, через таємну розробку якої США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (INF) у 2019 році.
