Від початку доби на фронті відбулось 94 бої, 26 з них на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сеньківка, Бучки Чернігівської області; Бобилівка, Шалигине Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулася сім атак ворожих військ, два зіткнення досі тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 91 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, з яких два – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника в районі Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Колодязного. зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали 10 атак окупантів, ворог намагається прорватись у районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Сім зіткнень тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українських підрозділів поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман, два зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти сім разів намагались йти вперед, агресор атакував у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку агресор один раз йшов вперед в районі Часового Яру, був зупинений нашими воїнами.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки. Три зіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове. П’ять зіткнень досі тривають.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Павлівка та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївки. Сили оборони відбили п’ять ворожих атак, ще одне зіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. Авіаудару зазнало Залізничне.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили штурмову дію загарбників у районі Новоандріївки. Під авіаударами опинилися Лук’янівське та Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитись до наших оборонців, отримав відсіч.

На решті напрямків – без особливих змін.