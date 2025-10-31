Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулось 94 бої, 26 з них на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулось 94 бої, 26 з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
31 жовтня, 2025 п'ятниця
16:18
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби п'ятниці, 31 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 94 бойових зіткнення. Окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сеньківка, Бучки Чернігівської області; Бобилівка, Шалигине Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулася сім атак ворожих військ, два зіткнення досі тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши  дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 91 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, з яких два – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника в районі Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Колодязного. зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали 10 атак окупантів, ворог намагається прорватись у районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Сім зіткнень тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українських підрозділів поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман, два зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти сім разів намагались йти вперед, агресор атакував у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку агресор один раз йшов вперед в районі Часового Яру, був зупинений нашими воїнами.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки. Три зіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове. П’ять зіткнень досі тривають.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Павлівка та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївки. Сили оборони відбили п’ять ворожих атак, ще одне зіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. Авіаудару зазнало Залізничне.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили штурмову дію загарбників у районі Новоандріївки. Під авіаударами опинилися Лук’янівське та Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитись до наших оборонців, отримав відсіч.

На решті напрямків –  без особливих змін.

  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія використовує проти України крилату ракету 9М729, через таємну розробку якої США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (INF) у 2019 році.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Краматорськ
ЗСУ
Дніпропетровщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
Сили оборони України
Читайте також:
Автор Микола Княжицький
30 жовтня, 2025 четвер
Ідеальна ситуація для Китаю — щоб війна в Україні закінчилась
Володимир Кудрицький в суді
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
30 жовтня, 2025 четвер
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
Костянтин Жеваго
Автор
29 жовтня, 2025 середа
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
Київ
+9.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.67
    Купівля 41.67
    Продаж 42.14
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 жовтня
17:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав санкції проти проросійських пропагандистів та постачальників ВПК до Росії, Китаю та Ірану
17:32
крилата ракета Нептун
Україна вдарила ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ і електричній підстанції в РФ
17:18
Гарбузокоїни
Хартійські дрони-"вампіри" доставили військовим гарбузокоїни з речами першої необхідності
17:13
Парламентарі повернуться до розгляду питання регулювання телеграму
17:07
Оновлено
ТРЦ Gulliver
У Києві тимчасово зупинив роботу ТРЦ Gulliver через конфлікт між новим власником та попередником
17:03
путін
Росія копіює тактику ІДІЛ для дестабілізації ЄС через соцмережі та пропаганду - ЦПД
16:57
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
"Ось ми сядемо з Путіним і бахнемо": Лукашенко пригрозив ударом "Орєшніка" з Білорусі
16:28
Ексклюзив
Валентин Манько
Даних, які могла б використати ворожа розвідка, не було: у Генштабі про карти, оприлюднені полковником Маньком у TikTok
16:24
Ексклюзив
Трамп і Зеленський
Портников назвав термін, до якого Трамп намагатиметься врегулювати російсько-українську війну
16:08
Литва прапор
"Будемо рішуче реагувати на порушення повітряного простору": прем'єрка Литви заявила про підготовку нових санкцій проти Білорусі
16:05
Прем’єр Індії Моді з Путіним
Індія відновила закупівлю російської нафти, - Reuters
16:02
OPINION
Лавров і "гарантії": За мотивами синглу "Под дружеское ржание"
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:36
Нідерланди
Україна отримає від Нідерландів €10 млн на підтримку цифрової стійкості
15:27
PR
Фокстрот
Не чекай морозів: техніка, яка зробить дім теплим уже сьогодні
15:23
Оновлено
Хосе Мануель Альбарес
У МЗС спростували проведення "секретної" зустрічі Коаліції охочих в Іспанії
15:01
Василь Малюк
ЗСУ з початку року завдали 160 ударів по нафтопереробних заводах РФ, - Малюк
14:58
Володимир Зеленський
Зеленський: у росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів ракети "Орєшник"
14:41
Володимир Зеленський
Через санкції дефіцит бюджету РФ наступного року становитиме щонайменше $100 млрд, - Зеленський
14:02
OPINION
Путін робить свою політику на війні, Китай – більше на мирі
13:57
Ексклюзив
світло
Найближчим часом обмеження світла будуть зменшуватися, - експерт з енергетики Рябцев
13:46
Василь Малюк, голова СБУ
Українські спецслужби позаминулого літа знищили на території РФ ракету "Орєшнік", - глава СБУ
13:34
Ексклюзив
"Індія діє поступово": експосол Польщі в країні про відмову від російської нафти
12:50
Служба безпеки України
Коригувала атаки РФ на енергооб’єкти Вінниччини: правоохоронці "на гарячому" затримали агентку ФСБ
12:18
Єврокомісія
Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону імпорту українського зерна
12:18
Білий Дім
Після вбивства Кірка посадовці адміністрації Трампа переїжджають у службове житло на військових базах, - The Atlantic
12:06
Південноукраїнська АЕС
РФ пошкодила критично важливі для ядерної безпеки України підстанції, - МАГАТЕ
12:04
OPINION
Злочини проти військових: чому не реагує президент?
11:51
"Зіркотека"
Зашкварні історії та ексклюзиви: В Україні запустився новий YouTube-канал про шоу-бізнес "Зіркотека"
11:49
Ексклюзив
Кремль москва
Через 2 роки на економіку РФ чекають колапсоїдні явища, - економіст Устенко
11:32
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія атакувала Україну ракетою, яку розробили, знехтувавши договором зі США, а Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через блокування імпорту української сільгосппродукції. Акценти світових ЗМІ 31 жовтня
11:27
Аналітика
EDIP
Європейський оборонний ривок: що означає EDIP і де тут шанс для України
11:21
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
В усіх регіонах діють графіки відключення світла: ситуація в енергосистемі 31 жовтня
11:21
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Росія б'є по Україні ракетою, розробка якої змусила Трампа вийти з ядерного договору у 2019 році, - Сибіга
11:19
Оновлено
Росіяни атакували БПЛА багатоповерхівку та залізничне депо в Сумах, на Одещині під ударом були енергооб’єкти
10:54
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад матчів та трансляцій 11-го туру
10:47
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
Вибух у сортувальному центрі Укрпошти в Києві: поліція затримала відправника посилки
10:27
Ексклюзив
Чернігівська ТЕЦ
Відпрацьовуються різні сценарії на випадок відключень світла та тепла, - радник голови Чернігівської ОВА
10:22
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись у Покровську, - DeepState
10:02
OPINION
Справа Кудрицького: "Голову геть!" – кричить Червона королева
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV