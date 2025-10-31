Росія б'є по Україні ракетою, розробка якої змусила Трампа вийти з ядерного договору у 2019 році, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія використовує проти України крилату ракету 9М729, через таємну розробку якої США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (INF) у 2019 році
Про це пише Reuters.
"Використання Росією забороненої договором INF ракети 9М729 проти України в останні місяці демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни Росії проти України", – зазначив Сибіга.
За словами іншого українського чиновника, від серпня Росія здійснила щонайменше 23 запуски цієї ракети по українській території. Два випадки були зафіксовані ще у 2022 році.
Один з останніх ударів, як повідомило військове джерело, відбувся 5 жовтня — ракета пролетіла понад 1200 кілометрів і впала на території України. Уламки ракети з маркуванням 9М729 були виявлені в селі Лапаївка.
Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні повідомив, що ракета 9М729 може нести ядерну або звичайну боєголовку та має дальність польоту до 2500 кілометрів. Саме ця зброя, за твердженням американської сторони, порушувала обмеження договору, який забороняв наземні ракети дальністю від 500 до 5500 кілометрів.
- 27 жовтня стало відомо, що Росія випробувала крилату ракету "Буревісник" з ядерною силовою установкою. Запуск відбувся з архіпелагу Нова Земля, що в Архангельській області РФ, – у Північному Льодовитому океані.
- 28 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив про проведення випробувань підводного апарата "Посейдон", і назвав їх "великим успіхом".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.66 Купівля 41.66Продаж 42.13
- EUR Купівля 48.25Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе