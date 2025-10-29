У РФ провели випробування підводного апарата "Посейдон", який нібито неможливо перехопити

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

У вівторок, 28 жовтня, у Росії провели випробування підводного апарата "Посейдон", під час яких нібито вдалося запустити атомну енергетичну установку.

На зустрічі з військовими Володимир Путін назвав випробування "величезним успіхом" та заявив, що "Посейдон" нібито неможливо перехопити.

За його словами, підводний апарат значно перевищує міжконтинентальну балістичну ракету РФ "Сармат" за потужністю, а також є унікальним за швидкістю та глибиною руху.