У РФ провели випробування підводного апарата "Посейдон", який нібито неможливо перехопити
Російський диктатор Володимир Путін заявив про проведення випробувань підводного апарата "Посейдон", і назвав їх "великим успіхом"
Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
У вівторок, 28 жовтня, у Росії провели випробування підводного апарата "Посейдон", під час яких нібито вдалося запустити атомну енергетичну установку.
На зустрічі з військовими Володимир Путін назвав випробування "величезним успіхом" та заявив, що "Посейдон" нібито неможливо перехопити.
За його словами, підводний апарат значно перевищує міжконтинентальну балістичну ракету РФ "Сармат" за потужністю, а також є унікальним за швидкістю та глибиною руху.
- 26 жовтня Путін заявив про завершення випробувань ядерної ракети "Буревісник", яка нібито може подолати будь-які засоби ППО.
- Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Володимира Путіна про випробування "Буревісника", закликавши його зосередитися на завершенні війни проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.26
- EUR Купівля 48.64Продаж 49.28
- Актуальне
- Важливе