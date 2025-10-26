Путін похизувався завершенням випробувань ядерної ракети "Буревісник", здатної долати відстань в 14 тис. км
Ракета нібито може подолати будь-які засоби протиракетної оборони, а дальність польоту була фактично необмеженою
Про це повідомляють інформаційна агенція Reuters та російський пропагандистський ТГ-канал РИА Новости.
Випробування крилатої ядерної зброї "Буревісника" було проведено 21 вересня і вона нібито подолала 14 000 км, перебуваючи в повітрі близько 15 годин. Тестування відбулося на воді, на суші та у повітрі, щоб перевірити їх бойову готовність та нагадати супротивникам, що вона володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом у період зростання напруженості між Сходом і Заходом.
"Крилаті ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною боєголовкою - це унікальний виріб, якого у світі немає у жодного", - зазначив російський диктатор Володимир Путін.
Росія та Сполучені Штати разом мають близько 87% світового арсеналу ядерної зброї — достатньо, щоб знищити світ багато разів. За даними Федерації американських вчених (FAS), Росія має 5459 ядерних боєголовок, а Сполучені Штати — 5177.
- 13 жовтня, у Нідерландах розпочались щорічні ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025, метою яких є перевірка готовності Альянсу до ядерного стримування.
