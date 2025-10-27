"Наш найкращий атомний підводний човен біля їхніх берегів": Трамп відреагував на випробування РФ нової ракети "Буревісник"

Про це пише CNN.

Під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One Трамп зазначив, що Сполучені Штати мають достатній військовий потенціал для стримування Росії.

"Вони знають, що ми маємо ядерний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхнього узбережжя", – заявив американський лідер. - Тобто, він не повинен пролітати 8000 миль (12,8 тис. км), і вони не грають з нами в ігри, ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети".

Він підкреслив, що Путіну варто припинити говорити про нову зброю і зосередитися на завершенні бойових дій в Україні.

"Він повинен закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік, ось що він повинен робити, замість випробування ракет", - наголосив Трамп.

На запитання журналістів, чи планує Вашингтон нові санкції проти Росії, Трамп відповів: "Ви дізнаєтеся".