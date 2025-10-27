Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ "Наш найкращий атомний підводний човен біля їхніх берегів": Трамп відреагував на випробування РФ нової ракети "Буревісник"

"Наш найкращий атомний підводний човен біля їхніх берегів": Трамп відреагував на випробування РФ нової ракети "Буревісник"

Марія Науменко
27 жовтня, 2025 понедiлок
10:00
Світ Трамп і Путін

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Володимира Путіна про випробування Росією крилатої ракети "Буревісник" із ядерним двигуном, закликавши російського диктатора зосередитися на завершенні війни проти України

Зміст

Про це пише CNN.

Під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One Трамп зазначив, що Сполучені Штати мають достатній військовий потенціал для стримування Росії.

"Вони знають, що ми маємо ядерний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхнього узбережжя", – заявив американський лідер. - Тобто, він не повинен пролітати 8000 миль (12,8 тис. км), і вони не грають з нами в ігри, ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети".

Він підкреслив, що Путіну варто припинити говорити про нову зброю і зосередитися на завершенні бойових дій в Україні.

"Він повинен закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік, ось що він повинен робити, замість випробування ракет", - наголосив Трамп.

На запитання журналістів, чи планує Вашингтон нові санкції проти Росії, Трамп відповів: "Ви дізнаєтеся".

  • Випробування крилатої ядерної зброї "Буревісника" було проведено 21 вересня  і вона нібито подолала 14 000 км, перебуваючи в повітрі близько 15 годин.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Президент США
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Росія - США
Читайте також:
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Автор Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2025 п'ятниця
"Путін пообіцяв приголомшливу відповідь на спроби ударів вглиб РФ": у Кремлі звинуватили Україну в небажанні переговорів
пенсія
Автор Марія Науменко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
"За ці кошти купити нічого не можна": міністр соцполітики Улютін анонсував реформу пенсійної системи
ядерна зброя росії
Автор Віталій Бесараб
26 жовтня, 2025 неділя
З 13 спроб пуску міжконтинентальних ракет росіян лише дві відірвались від землі, - військовий оглядач Тимочко
Київ
+8.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.8
    Купівля 41.8
    Продаж 42.32
  • EUR
    Купівля 48.62
    Продаж 49.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
27 жовтня
10:02
OPINION
Україна стає частиною американських виборів 2026
09:48
Оновлено
лампочка
У Києві і низці областей екстрені відключення світла
09:27
система ППО Patriot, встановлена на військовій базі в Польщі
За ніч ППО знешкодила 66 зі 100 ворожих БПЛА
09:19
Лавров
Лавров заявив, що Путін нібито готовий прийняти концепцію США щодо України
09:14
Ексклюзив
Є низка галузей, де може виникнути "чорний лебідь": аналітикиня Павицька про стан російської економіки
08:41
на фото: Хав'єр Мілей
Ультраправа партія Мілея перемогла на позачергових виборах в Аргентині
08:35
OPINION
Водна катастрофа у Львові. Зате тарифи — найнижчі
08:23
Інфографіка
Шахтар
"Шахтар" повернув лідерство в УПЛ: який вигляд має таблиця після 10-го туру
08:17
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 124 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:04
OPINION
Просто так зупинити цю війну вже не зможе ніхто
07:52
USS Abraham Lincoln
У Південнокитайському морі з інтервалом у пів години впали американські винищувач і гелікоптер
06:44
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила два танки, 34 артсистеми й 800 військових
06:32
TikTok
Глава мінфіну США Бессент заявив, що Трамп підпише угоду щодо TikTok під час зустрічі з Сі Цзіньпіном
05:42
Оновлено
РФ атакувала Україну ударними дронами в ніч на 27 жовтня: на Запоріжжі знеструмлення
00:30
крилата ракета "Фламінго"
Держзамовлення на українські далекобійні ракети "Фламінго" виконають до кінця року, - Зеленський
2025, неділя
26 жовтня
23:52
У російському Єкатербурзі зник з продажу 95-ий бензин
У російському Єкатеринбурзі зник з продажу 95-ий бензин
23:30
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Якщо заморожені активи РФ не будуть використані у найближчі два місяці, то в України не буде грошей, - Яценюк
23:12
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
ЗСУ пошкодили греблю Білгородського водосховища, вода затоплює ворожі бліндажі на кордоні з Харківщиною
23:00
Ексклюзив
Роббі Колтрейн у ролі Рубеуса Геґріда
"Я зробив Геґріду неіснуючу гуцульську, лемківську, бойківську, покутську говірку": Морозов про діалекти у перекладі серії про Гаррі Поттера
22:19
Покровськ
Росіяни зосередили основну ударну групу біля Покровська, у місті є ДРГ, з логістикою важко, - Зеленський
22:05
Марк Карні
Канада заявила про готовність до торговельних перемовин зі США, незважаючи на нові мита Трампа
21:41
Ексклюзив
Арсеній Яценюк на КБФ
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
21:35
Ексклюзив
українці
Люди розуміють, що бути українцем - це питання вибору, - історикиня Шор
21:18
Оновлено
Фото з телеграм-каналу голови Сумської ОВА Олега Григорова
Російський дрон прицільно атакував маршрутку під Сумами: 13 поранених, є загиблий чоловік
21:15
Ексклюзив
Віталій Портников
США далі посилюватиме тиск проти РФ, - Портников
21:15
Чіпси: фото з Pinterest
У Балтиморі поліція затримала підлітка з пачкою чипсів через помилку ШІ, який ідентифікував її як зброю
21:13
Ексклюзив
Гаррі Поттер
"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани
20:55
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
В Росії є ресурсу ще мінімум на два роки війни, - Яценюк
20:54
Прибічник Медведчука, пропагандист Кирило Молчанов
У Києві судитимуть проросійського політолога, який утік до Росії та виправдовував війну проти України: хто це
20:27
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткові винищувачі "Міраж", - Зеленський
20:17
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Динамо" розправилося з "Кривбасом", "Шахтар" завдав поразки "Кудрівці", "Колос" зіграв у нічию з "Полтавою": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
20:02
OPINION
Чи повторить Європейський Союз долю Австро-Угорщини?
19:57
Дмитро Пєсков
Москва застосує рішучі дії у разі ударів вглиб території РФ, - Пєсков
19:00
Інтерв’ю
російський опозиційний експерт Олександр Морозов
Російський опозиційний експерт Морозов: є переконання, що нема переговорів навколо нової рамки завершення війни
18:54
Попасна
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
18:25
Ексклюзив
українці
Відповідальність з'явилася не в колонізаторів, а в колонізованих, - історикиня Шор
18:08
У мережі показали розташування систем ППО навколо Москви
18:01
OPINION
Трамп і Антифа. Шлях тонкою кригою
17:30
Киянка Анастасія Маслій
Росіяни вбили дроном 19-річну жительку Києва Анастасію Маслій та її матір
17:30
Інтерв’ю
Веслі Кларк
Генерал армії США Кларк: РФ спробує відкрити другий або навіть третій фронт в Європі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV