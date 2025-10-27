"Наш найкращий атомний підводний човен біля їхніх берегів": Трамп відреагував на випробування РФ нової ракети "Буревісник"
Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Володимира Путіна про випробування Росією крилатої ракети "Буревісник" із ядерним двигуном, закликавши російського диктатора зосередитися на завершенні війни проти України
Про це пише CNN.
Під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One Трамп зазначив, що Сполучені Штати мають достатній військовий потенціал для стримування Росії.
"Вони знають, що ми маємо ядерний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхнього узбережжя", – заявив американський лідер. - Тобто, він не повинен пролітати 8000 миль (12,8 тис. км), і вони не грають з нами в ігри, ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети".
Він підкреслив, що Путіну варто припинити говорити про нову зброю і зосередитися на завершенні бойових дій в Україні.
"Він повинен закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік, ось що він повинен робити, замість випробування ракет", - наголосив Трамп.
На запитання журналістів, чи планує Вашингтон нові санкції проти Росії, Трамп відповів: "Ви дізнаєтеся".
- Випробування крилатої ядерної зброї "Буревісника" було проведено 21 вересня і вона нібито подолала 14 000 км, перебуваючи в повітрі близько 15 годин.
