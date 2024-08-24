РФ атакувала вночі район острова Зміїний крилатими ракетами Х-22
Російські окупанти в ніч 24 серпня атакували південь України дальніми бомбардувальниками Ту-22М3, випустивши в район острова Зміїний 4 крилаті ракети Х-22
Про це повідомляє повітряне командування "Південь".
"Уночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22", - йдеться в матеріалі.
Також наголошується, що окупанти завдали по Херсонській області удару корегованими авіабомбами.
Водночас у повідомленні додають, що минулої доби, 23 серпня, сили протиповітряної оборони півдня знищили ворожі розслідувальні дрони: 2 ZALA та по одному Supercam, "Орлан-10", "Мерлін" і 2 ударні безпілотники "Ланцет".
- У суботу, 24 серпня, внаслідок обстрілів російськими військовими Херсону та району загинула цивільна жінка, а також щонайменше троє людей поранені.
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