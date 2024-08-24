РФ атакувала вночі район острова Зміїний крилатими ракетами Х-22

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

"Уночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22", - йдеться в матеріалі.

Також наголошується, що окупанти завдали по Херсонській області удару корегованими авіабомбами.

Водночас у повідомленні додають, що минулої доби, 23 серпня, сили протиповітряної оборони півдня знищили ворожі розслідувальні дрони: 2 ZALA та по одному Supercam, "Орлан-10", "Мерлін" і 2 ударні безпілотники "Ланцет".