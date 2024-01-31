РФ більше не пропонує короткострокових контрактів для ув'язнених, - британська розвідка
З початку повномасштабного вторгнення Росія вербувала ув'язнених на короткий термін. Проте наразі їм пропонують стандартні довгострокові контракти
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
За даними російської служби BBC, окупанти припинили призов засуджених на короткострокові контракти з вересня 2023 року. Тепер в'язням пропонують довгострокові терміни на проходження військової служби щонайменше до закінчення терміну дії наказу про часткову мобілізацію, виданого у вересні 2022 року.
"Короткострокові контракти для засуджених викликали громадське обурення в Росії, особливо через повторні злочини тих, хто повертався, і короткі терміни в'язнів порівняно з нескінченно мобілізованими резервістами", - пишуть у розвідці.
Міністерство припускає, що короткострокове вербування було відповіддю на тогочасні проблеми Росії з призовом на військову службу на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вже у 2023 році Росія звернулася до стандартного набору за контрактом як до основного джерела нових військовослужбовців.
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