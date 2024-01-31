РФ більше не пропонує короткострокових контрактів для ув'язнених, - британська розвідка

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

За даними російської служби BBC, окупанти припинили призов засуджених на короткострокові контракти з вересня 2023 року. Тепер в'язням пропонують довгострокові терміни на проходження військової служби щонайменше до закінчення терміну дії наказу про часткову мобілізацію, виданого у вересні 2022 року.

"Короткострокові контракти для засуджених викликали громадське обурення в Росії, особливо через повторні злочини тих, хто повертався, і короткі терміни в'язнів порівняно з нескінченно мобілізованими резервістами", - пишуть у розвідці.

Міністерство припускає, що короткострокове вербування було відповіддю на тогочасні проблеми Росії з призовом на військову службу на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вже у 2023 році Росія звернулася до стандартного набору за контрактом як до основного джерела нових військовослужбовців.