"Шторм-Z", "Шторм V" та новий танковий пунк: для штурму Авдіївки РФ зібрала близько 40 тис. резервів, - офіцер Морозов
Офіцер “Легіону Свободи”, майор МВС Максим Морозов розповів, які сили зосередила Росія на Авдіївському напрямку для нової битви проти ЗСУ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог застосовує спроби заїзду техніки, безпілотні літальні апарати у великих кількостях, розвідувальні апарати, які літають, типу "Орлан", "Зала" та "Ланцети". Окупанти ведуть підготовчу роботу до нової битви. По факту, вона вже почалася, із застосуванням величезної кількості КАБів", - зазначив Морозов.
За словами офіцера, для штурму Авдіївки РФ зібрала близько 40 тис. резервів.
"Там появились ув'язнені, "Шторм-Z", "Шторм V". Також підійшов з нуля сформований танковий пункт окупантів, де помічені нові танки, які будуть брати участь у штурмі Авдіївки. Але Сили оборони готуються до цього штурму", - додав Морозов.
- 23 січня начальник Авдіївської міської військової адміністрації повідомив, що ситуація на Авдіївському напрямку складна, але контрольована Силами оборони
- 24 січня у американському Інституті вивчення війни повідомили, що окупаційні війська Росії нещодавно просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) та в районі Авдіївки
- Також військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив, що російські окупанти мають незначні просування на півдні Авдіївки.
- фіцер "Легіону Свободи" Морозов повідомив, що росіяни можуть скинути близько 500 КАБів на Авдіївку за місяць.
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