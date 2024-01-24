"Шторм-Z", "Шторм V" та новий танковий пунк: для штурму Авдіївки РФ зібрала близько 40 тис. резервів, - офіцер Морозов

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог застосовує спроби заїзду техніки, безпілотні літальні апарати у великих кількостях, розвідувальні апарати, які літають, типу "Орлан", "Зала" та "Ланцети". Окупанти ведуть підготовчу роботу до нової битви. По факту, вона вже почалася, із застосуванням величезної кількості КАБів", - зазначив Морозов.

За словами офіцера, для штурму Авдіївки РФ зібрала близько 40 тис. резервів.

"Там появились ув'язнені, "Шторм-Z", "Шторм V". Також підійшов з нуля сформований танковий пункт окупантів, де помічені нові танки, які будуть брати участь у штурмі Авдіївки. Але Сили оборони готуються до цього штурму", - додав Морозов.