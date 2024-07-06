РФ двічі атакувала Селидове на Донеччині: 3 людини загинули, 11 поранених

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Вказано, що окупанти обстріляли місто о 15:30. Через годину вони завдали повторного удару із застосуванням касетних боєприпасів. В зону ураження потрапили приватний сектор та багатоквартирні будинки.

Загалом внаслідок російських атак загинули троє цивільних 54, 55 й 89 років. Крім того, зазнали поранень різного ступеня тяжкості 4 жінки та 7 чоловіків віком від 28 до 71 року. У потерпілих діагностовано забої, опіки й осколкові поранення.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).