РФ двічі атакувала Селидове на Донеччині: 3 людини загинули, 11 поранених
Російська окупаційна армія у п'ятницю, 5 липня, двічі обстріляла Селидове Донецької області, внаслідок чого три людини загинули, ще 11 зазнали поранень
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Вказано, що окупанти обстріляли місто о 15:30. Через годину вони завдали повторного удару із застосуванням касетних боєприпасів. В зону ураження потрапили приватний сектор та багатоквартирні будинки.
Загалом внаслідок російських атак загинули троє цивільних 54, 55 й 89 років. Крім того, зазнали поранень різного ступеня тяжкості 4 жінки та 7 чоловіків віком від 28 до 71 року. У потерпілих діагностовано забої, опіки й осколкові поранення.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
- 5 липня російські війська завдали удару по селу Комар Донецької області. Унаслідок атаки загинула працівниця сільської ради, поранень зазнали ще 14 співробітників.
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