Росіяни обстріляли будівлю сільради на Донеччині: загинула співробітниця, поранено 14 її колег
У п'ятницю, 5 липня, російські війська завдали удару по селу Комар Донецької області. Унаслідок атаки загинула працівниця сільської ради, поранень зазнали ще 14 співробітників
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Під час ворожого обстрілу у Волноваському районі загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег поранено
Зазначається, що окупанти серед дня завдали 3 удари по селу у Волноваському районі. Ціллю для атаки стала центральна частина населеного пункту.
Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні.
12 жінок та трьох чоловіків доставлено до лікарні. Одна з потерпілих - 32-річна жінка від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.
Також під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.
У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.
- Російська окупаційна армія за минулу добу, 4 липня, вбила трьох мешканців Донецької області, ще 24 людини дістали поранення.
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