Росіяни обстріляли будівлю сільради на Донеччині: загинула співробітниця, поранено 14 її колег

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Під час ворожого обстрілу у Волноваському районі загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег поранено

Зазначається, що окупанти серед дня завдали 3 удари по селу у Волноваському районі. Ціллю для атаки стала центральна частина населеного пункту.

Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні.

12 жінок та трьох чоловіків доставлено до лікарні. Одна з потерпілих - 32-річна жінка від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.

Також під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.

У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.