РФ минулої доби вбила трьох мешканців Донеччини, 24 людини дістали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 4 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини... Ще 24 людини в області за добу дістали поранення", - написав він.

Так, у Стінках, Закітному та Красногорівці загинуло по одній людині.

Що з пораненими

Новогродівка – 9 людей дістали поранення;

Українськ – 4 поранених;

Північне, Курахове, Мирне – по одному пораненому;

Клебан-Бик – один поранений;

Костянтинівка – один поранений.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині не враховує Маріуполь і Волноваху, які перебувають у тимчасовій окупації.