РФ минулої доби вбила трьох мешканців Донеччини, 24 людини дістали поранення
Російська окупаційна армія за минулу добу, 4 липня, вбила трьох мешканців Донецької області, ще 24 людини дістали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 4 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини... Ще 24 людини в області за добу дістали поранення", - написав він.
Так, у Стінках, Закітному та Красногорівці загинуло по одній людині.
Що з пораненими
- Новогродівка – 9 людей дістали поранення;
- Українськ – 4 поранених;
- Північне, Курахове, Мирне – по одному пораненому;
- Клебан-Бик – один поранений;
- Костянтинівка – один поранений.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині не враховує Маріуполь і Волноваху, які перебувають у тимчасовій окупації.
- 4 липня Новогродівка зазнала двох ударів: спершу росіяни поцілили FPV-дроном у двоповерхівку, а трохи згодом обстріляли середмістя з "ураганів". Серед поранених є діти.
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