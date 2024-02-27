РФ готує на березень - травень кульмінацію спецоперації "Майдан-3": ГУР попередило про спроби дестабілізації України

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

"Через два роки після розв’язання Росією повномасштабної загарбницької війни Україна постала перед об’єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних та рівноправних людей", - ідеться у повідомленні.

За даними розвідки, РФ намагається реалізувати в Україні спецоперацію "Майдан-3", кульмінацію якої заплановано на березень - травень 2024 року.

"Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як усередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України", - попередили в ГУР.

Дії противника будуть спрямовані на:

зрив мобілізації в Україні

поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу

створення та розповсюдження фейків про "втому від України" у світі

У зв'язку з цим ворог може здійснити спробу організації масових протестів.

Росіяни також планують зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі.

"За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати, й тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде завдано військової поразки на сході - в цьому і є ключова ідея їхньої операції", - попередили в ГУР.

"З огляду на вищевказані обставини звертаємося до українського суспільства, до наших міжнародних партнерів та союзників із закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни", - наголосили там.