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РФ готує порт в окупованому Маріуполі до переправлення краденого українського зерна, - "Спротив"

20 липня, 2024 субота
14:42
Війна з Росією До порту Маріуполя зайшов другий російський танкер

Росія готує порт у тимчасово окупованому Маріуполі до переправи краденого з України зерна. Йдеться про щонайменше 4,8 млн тонн зерна

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що з початку року обсяг перевалки вантажів у Маріупольському порту склав уже понад 165 тис. тонн. У загальному числі сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тис. тонн.

"Фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, окупанти чітко виконують план по путінській "демілітаризації України", вивозячи з окупованих територій насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи "Азовсталі" у Маріуполі.

  • Росіяни провалили курортний сезон на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у Бердянську Запорізької області намагаються реанімувати його, пропонуючи щедрі  субсидії власникам турбізнесу.
Теги:
Маріуполь
зерно
окуповані території
окупанти
Економіка
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