РФ готує порт в окупованому Маріуполі до переправлення краденого українського зерна, - "Спротив"
Росія готує порт у тимчасово окупованому Маріуполі до переправи краденого з України зерна. Йдеться про щонайменше 4,8 млн тонн зерна
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що з початку року обсяг перевалки вантажів у Маріупольському порту склав уже понад 165 тис. тонн. У загальному числі сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тис. тонн.
"Фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн", - йдеться у повідомленні.
За даними ЦНС, окупанти чітко виконують план по путінській "демілітаризації України", вивозячи з окупованих територій насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи "Азовсталі" у Маріуполі.
- Росіяни провалили курортний сезон на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у Бердянську Запорізької області намагаються реанімувати його, пропонуючи щедрі субсидії власникам турбізнесу.
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