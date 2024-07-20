РФ готує порт в окупованому Маріуполі до переправлення краденого українського зерна, - "Спротив"

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що з початку року обсяг перевалки вантажів у Маріупольському порту склав уже понад 165 тис. тонн. У загальному числі сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тис. тонн.

"Фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, окупанти чітко виконують план по путінській "демілітаризації України", вивозячи з окупованих територій насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи "Азовсталі" у Маріуполі.