РФ минулої доби атакувала Запоріжжя безпілотниками: 3 людини загинули, ще чотирьох поранено

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Дві жінки 83 та 86 років й 61-річний чоловік загинули, ще три жінки 19, 30, 56 років та 59-річний чоловік отримали поранення внаслідок російської атаки безпілотниками по Запоріжжю", - написав він.

За його даними, впродовж доби окупанти 205 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області.

Так, 117 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Відрадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе, Левадне та Малинівку.

Також ворог шість разів обстріляв із РСЗВ Гуляйполе, Малинівку та Роботине.

Окрім того, противник здійснив 82 артобстріли по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

"Надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - написав Федоров.