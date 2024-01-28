РФ намагається відновити втрати у Криму: особовий склад окупантів регулярно привозять до Джанкоя
Партизани в тимчасово окупованому Криму регулярно фіксують військову техніку та особовий склад на вокзалі у Джанкої, що свідчить про намагання окупантів відновити втрати
Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар "Атеш".
"Нашими агентами було зафіксовано: КамАЗи, "урали" та особовий склад на вокзалі у Джанкої", - йдеться у повідомленні.
Також агенти руху повідомляють, що особовий склад окупантів, як і раніше, регулярно прибуває на поїздах і приїжджає на вищевказаних транспортних засобах.
Темпи прибуття залишаються систематичними, що свідчить про те, що особового складу завжди не вистачає - це говорить про втрати на фронті.
Фото: https://t.me/atesh_ua
Фото: https://t.me/atesh_ua
- У тимчасово окупованому Севастополі в Криму партизани знайшли та зафіксували координати створеного загарбниками пункту відбору до російської армії.
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