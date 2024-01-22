Партизани виявили у Севастополі пункт відбору до армії РФ і оприлюднили його координати

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

"Атеш" відвідав пункт відбору на військову службу у Севастополі", - йдеться у повідомлені.

Зазначається що агент руху протягом тижня кілька разів навідався до пункту відбору на військову службу за контрактом Росії в Севастополі на вулиці Комуністична 3А.

Партизани оприлюднили координати цього пункту: 44.592095776, 33.5142693941.

"Передаємо привіт охороні, яка спить вночі. Чекайте на гостей!", - додали в "Атеш".