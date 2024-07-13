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РФ намагається вклинитися в оборону ЗСУ на Покровському напрямку, - Генштаб

13 липня, 2024 субота
00:34
Війна з Росією ЗСУ, військові

Найгарячішою на фронті 12 липня залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00.

Відбулося 136 бойових зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Протягом доби противник завдав 45 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 58 КАБів), використав 429 дронів-камікадзе. Здійснив 3408 обстрілів по позиціях військ і населених пунктах.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог 11 разів атакував неподалік Глибокого, Вовчанська, Стариці та Липців. Всі спроби противника були безуспішні. За попередніми підрахунками, агресор втратив  27 військових вбитими та 52 пораненими, також воїни зуміли знищити три артилерійські системи, засіб ППО “Панцир - С1”, 38 БПЛА, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, а також пошкодити два танки, п’ять артсистем та автомобіль.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до позицій неподалік Синьківки. Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Три атаки противника успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог активний - атакував 16 разів в районах Невського, Серебрянського лісу, Макіївки, Тернів та Торського. Ще точаться чотири боєзіткнення, всі інші - зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази впродовж дня намагався прорвати оборону в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки. Бої тривають. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в 11 бойових зіткнень. Дев’ять атак в районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру захлинулись. Росіяни зазнають втрат. Ситуація напружена, триває бій у двох локаціях біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку війська відбивали 19 атак противника поблизу Торецька, Північного, Залізного, Нью-Йорка. 14 атак відбито, тривають бої.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 40 разів намагалися вклинитися в оборону в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка. 33 атаки ворога відбито, сім боєзіткнень тривають. Військові вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території. Противник зазнає значних втрат -  військові знешкодили на напрямку 166 окупантів, 69 з них - безповоротно. Знищено БМП, ворожий автомобіль і три гармати. Ще три гармати окупантів значно пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ. Найбільшу активність проявив у районі Парасковіївки та Костянтинівки. Без успіху.

На Времівському напрямку війська відбивали 5 атак противника поблизу Водяного та Урожайного, досі триває два боєзіткнення.

Тричі окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки та Роботиного.

Теги:
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
Війна на Донбасі
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