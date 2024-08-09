РФ нарощує динаміку хімічних атак проти Сил оборони: у ЗСУ оприлюднили цифри

Про це поінформувало командування Сил підтримки Збройних сил України.

"Росія продовжує свою агресію та грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. За період широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України противник поряд із застосуванням звичайних засобів вогневого ураження застосовує проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами", - повідомляють Сили підтримки ЗСУ.

Зокрема, йдеться про застосування противником ручних газових гранат типу К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби з заворушеннями та заборонені для використання як засоби ведення війни, уточнили в ЗСУ.

"Лише протягом липня зафіксовано та задокументовано 358 випадків застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних сполук", - додали в командуванні.