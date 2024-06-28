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РФ не дуже вдається набирати людей на війну, експерти сумніваються в темпах 30-40 тис. на місяць, - Згурець

28 червня, 2024 п'ятниця
11:15
Війна з Росією окупанти

Аналітик Defense Express Сергій Згурець зазначив, що російській армії не дуже вдається набирати особовий склад у форматі прихованої мобілізації

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Сьогодні ворог здійснює заходи прихованої мобілізації, які ґрунтуються, насамперед, на фінансовому стимулюванні окремих регіонів. Вважається, що в цілому ворог збирає 30-40 тис. особового складу за місяць. Однак експерти сумніваються у таких темпах росйської мобілізації. Те, що ворог почав збільшувати виплати контрактникам, які хочуть їхати на війну задля вирішення своїх фінансових проблем, є підтвердженням того, що противнику не дуже вдається набирати особовий склад у форматі прихованої мобілізації", - зазначив аналітик.

Завдяки роботі Сил оборони, травень став найбільш кривавим для російської армії починаючи з лютого 2022 року. Це говорить про те, що зараз налагоджені підходи зі знищення окупантів, зауважив Згурець.

"Здається зараз ворог не рахується з утратами. Розтягування всієї лінії фронту, прагнення втягуватись у тактичні бої з метою виснаження ЗСУ, завдання збитків і ударів - те, що є в основі російської стратегії по всій лінії фронту. Зараз росіяни роблять на це ставку. Ми маємо знайти на це відповідь, яка ґрунтується на збільшенні постачання озброєння і боєприпасів. Ця диспропорція вже зменшується", - додав він.

Попри концентрацію сил противника навіть на важких ділянках, йому не вдається домогтися навіть тактичних успіхів, каже Згурець: "Якщо ми подивимось на всі 10 напрямків, де ворог намагається тиснути на оборону ЗСУ, то навіть на найбільш критичних напрямках, зокрема на тому ж Покровському, просування у ворога гальмується".

Зараз ми перебуваємо у форматі війни на виснаження з обох сторін, сказав Згурець.

"Головне - знайти підходи для того, щоб знищувати ворога у більших масштабах, щоб мінімізувати всі спроби противника діяти по всій лінії фронту. Коли ми говоримо про 2024 р., то знаємо, що ЗСУ скеровані на проведення активної оборони. Потрібно утримувати позиції, виходячи з раціональної оцінки тієї чи іншої ділянки фронту, в порівнянні втрат противника з нашими", - резюмував він. 

  • Протягом минулої доби, 27 червня, Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Теги:
Україна
Росія
Сергій Згурець
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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