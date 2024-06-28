За добу армія РФ втратила 1170 окупантів, 60 артсистем, 3 системи ППО, 24 танки
Протягом минулої доби, 27 червня, Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки
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Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 540490 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8066 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
- артилерійських систем – 14423 (+60) од,
- РСЗВ – 1109 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 871 (+3) од,
- літаків – 360 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2329 (+5),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 2431 (+11).
Фото: facebook.com/GeneralStaff.uaВід початку доби 27 червня кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту зросла до 119. Найскладніше на Торецькому й Покровському й Курахівському напрямках.
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