Від початку доби на фронті відбулося 48 бойових зіткнень. На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 10:00.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар, із застосуванням однієї ракети, 51 авіаційний удар (із застосуванням 74 КАБ), здійснив понад 3000 обстрілів, з низ 127 - із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Вночі окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару. Сили оборони знищили всі 23 ударні БпЛА типу “Шахед” та п'ять з шести ракет ворога.

Вчора українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління окупантів, один засіб протиповітряної оборони, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали: 1260 осіб, три танки, дев'ять бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, п'ять засобів ППО, 24 БпЛА ОТР, 61 автомобіль та 11 одиниць спеціальної техніки.

Ситуація на фронті 27 червня

Вже сьогодні відбулося 48 бойових зіткнень. Окупанти здійснили п’ять авіаударів (11 КАБ) та 614 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв 38 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована.

За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 150 військовослужбовців, знищено три артсистеми, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено один танк, одну артсистему, два засоби ППО та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Дві штурмові дії агресора ще тривають.

Лиманський напрямок. Наразі Сили оборони відбивають дві атаки в районах Копанок та Невського.

На Сіверському напрямку відбулося чотири атаки ворога. Три з них в районах Спірного та Роздолівки успіху не мали. Разом з тим, одне боєзіткнення, в районі Роздолівки, ще триває.

На Краматорському напрямку окупанти не відмовляється від намірів прорватися в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають.

Напружена ситуація на Торецькому напрямку. Агресор активний в районах Торецька, Північного та Залізного. Атаку поблизу Дружби відбито нашими захисниками.

Загостреною залишається ситуація на Покровському напрямку. За сьогодні вже відбулося 13 наступальних дій противника, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої.

На Покровському напрямку ворог протягом минулої доби втратив 245 військовослужбовців та дві артилерійські системи. Пошкоджено один танк.

На Курахівському напрямку, в районах Красногорівки, Георгієвки, Парасковіївки, наразі відбувається вісім боєзіткнень.

Времівський напрямок. Ворог атакує поблизу Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку без успіху окупанти штурмували в районі Малої Токмачки.

На решті напрямків активних дій загарбники не проводили.

Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції та нищать окупантів.