За добу армія РФ втратила 1260 окупантів, 42 артсистеми, 5 систем ППО, 3 танки
Протягом минулої доби, 26 червня, Сили оборони ліквідували 1260 російських окупантів та десятки одиниць вожої техніки
Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 539320 (+1260) осіб,
- танків ‒ 8042 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,
- артилерійських систем – 14363 (+42) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 866 (+5) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 2420 (+11).
Протягом минуої доби на фронті відбулось 116 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакували на Покровському напрямку.
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