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Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

За добу армія РФ втратила 1260 окупантів, 42 артсистеми, 5 систем ППО, 3 танки

27 червня, 2024 четвер
07:44
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби, 26 червня, Сили оборони ліквідували 1260 російських окупантів та десятки одиниць вожої техніки

Зміст

Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 27.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 539320 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 8042 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,
  • артилерійських систем – 14363 (+42) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 866 (+5) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2420 (+11).

Протягом минуої доби на фронті відбулось 116 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакували на Покровському напрямку.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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