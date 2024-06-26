Від початку доби на фронті відбулось 36 боєзіткнень. Найгарячіше - на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:00.

Ворожі обстріли України

Загарбники здійснили один ракетний та десять авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБів, завдали 44 удари дронами-камікадзе і майже 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже 2 атаки ворога в районах Берестового та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку 1 атака окупантів відбита. Водночас тривають бойові дії в районах Копанок, Греківки, Макіївки та Торського. Загальна кількість боєзіткнень на цей час складає 6.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. За сьогодні ворог 5 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Білогорівки, Спірного та Роздолівки: 2 атаки російських загарбників відбито, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Атаку у бік Кліщіївки вже відбито. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору.

Підрозділи Сил оборони сьогодні успішно стримали штурм противника на напрямку Горлівка – Північне.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Євгенівки, Сокола та Новоселівки Першої: 6 атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Курахівському напрямку один штурм противника поблизу Парасковіївки успіху не мав. В той же час бій триває в районі Невельського.

На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Урожайного. Окупанти відійшли.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі дві штурмові дії окупаційних військ в районі Роботиного та поблизу Малої Токмачки.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.