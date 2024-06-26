Росіяни вдарили КАБами по Харківському району: 9 постраждалих, серед них діти

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Про вибухи в районі він повідомив о 15:33, станом на 16:04 стало відомо про 7 постраждалих, двоє з них - діти.

"Внаслідок влучання КАБу по приватному сектору в Дергачах - сім постраждалих. Серед них двоє дітей.

У всіх гостра реакція на стрес. Огляд місць влучань профільними службами триває", - йдеться у повідомленні.

Станом на 16:18 кількість постраждалих зросла до 9.