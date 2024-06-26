Росіяни вдарили КАБами по Харківському району: 9 постраждалих, серед них діти
Вдень середи, 26 червня, російська армія скинула керовану авіабомбу на приватний сектор міста Дергачі Харківського району: серед постраждалих є діти
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Про вибухи в районі він повідомив о 15:33, станом на 16:04 стало відомо про 7 постраждалих, двоє з них - діти.
"Внаслідок влучання КАБу по приватному сектору в Дергачах - сім постраждалих. Серед них двоє дітей.
У всіх гостра реакція на стрес. Огляд місць влучань профільними службами триває", - йдеться у повідомленні.
Станом на 16:18 кількість постраждалих зросла до 9.
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