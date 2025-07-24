РФ обстріляла КАБами центр Харкова: 33 людини постраждали, серед них діти

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог обстріляв центральну частину Харкова. Окупанти завдали ударів 2 КАБами по Шевченківському району міста. Одне з влучань – поряд із житловим будинком", - написав він.

Спочатку було відомо про одну постраждалу — 27-річну жінку. Пізніше кількість постраждалих зросла до двох.

О 12:01 Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 16.

"Серед них — 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес", - зазначив чиновник.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов поінформував про 22 постраждалих.

О 12:47 Синєгубов повідомив про зростання кількості постраждалих до 23.

Станом на 13:09, за даними Терехова, кількість потерпілих сягнула 33.

Окрім дівчинки, постраждав ще неповнолітній юнак.

"У 17-річного хлопця — вибухові поранення з пошкодженням голови", - написав Синєгубов.

"До лікарень доставлено 5 постраждалих, серед них 33-річна жінка – у важкому стані", - додав він.

Пізніше чиновник уточнив, що серед постраждалих ще немовля: дівчинка віком 28 днів зазнала гострої реакції на стрес.

Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

Рятувальна операція триває.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова, зазначивши, що один удар був біля житлового будинку, другий – по цивільному підприємству.

"Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії – продовжувати агресію, вбивства", - написав він.

Президент наголосив на тому, що Україні конче потрібні додаткові системи ППО.

"Саме тому нам потрібна підтримка в захисті – сильна ППО, розширення виробництва зброї. Все це допоможе захистити життя. Розраховуємо на взаємодію з партнерами та вдячні всім, хто вже готовий допомагати", - висловився Зеленський.