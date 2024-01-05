РФ обстріляла Херсон: поранено чотирьох людей, пошкоджено склад із гуманітаркою

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Окупанти поцілили по житловому будинку. Постраждала 69-річна жінка, їй надали допомогу на місці.

Також до лікарні звернулися троє чоловіків віком 22, 23 та 46 років. Нині лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

Своєю чергою пресслужба Херсонської обласної прокуратури уточнила, що обстріл відбувся близько 11:20. Під удар потрапив склад із гуманітарною допомогою, його пошкоджено. Також понівечено автівки.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.