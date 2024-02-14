РФ обстріляла Херсон: серед поранених 14-річна дівчинка
Удень 14 лютого російська окупаційна армія обстріляла Херсон, унаслідок чого постраждали троє цивільних, серед них – 14-річна дівчинка
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї", - написав він.
Чиновник уточнив, що наразі дівчинку оперують. Лікарі намагаються врятувати їй життя.
Також до медзакладу з вибуховою травмою привезли 84-річного херсонця. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.
Також унаслідок обстрілу поранення ноги дістав 19-річний юнак.
- 14 лютого ворог також атакував Нікополь Дніпропетровської області, постраждав чоловік.
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