РФ обстріляла Херсон: серед поранених 14-річна дівчинка

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї", - написав він.

Чиновник уточнив, що наразі дівчинку оперують. Лікарі намагаються врятувати їй життя.

Також до медзакладу з вибуховою травмою привезли 84-річного херсонця. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Також унаслідок обстрілу поранення ноги дістав 19-річний юнак.