Ворог обстріляв з артилерії Нікополь: важко поранений чоловік

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки росіян постраждав 33-річний місцевий житель. У нього проникаюче поранення грудної порожнини. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу.

Крім цього, внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін. Наразі триває обстеження території.