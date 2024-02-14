Ворог обстріляв з артилерії Нікополь: важко поранений чоловік
У середу, 14 лютого, російський ворог атакував з артилерійських засобів Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього постраждав чоловік
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки росіян постраждав 33-річний місцевий житель. У нього проникаюче поранення грудної порожнини. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу.
Крім цього, внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін. Наразі триває обстеження території.
- Ввечері 13 лютого російська армія обстріляла Селидове на Донеччині. Ворог поцілив у 5-поверхівку та лікарню. Унаслідок цього загинули 3 людини, 12 поранених
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