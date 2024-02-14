РФ вдарила по багатоповерхівці у Селидовому: щонайменше 4 людини поранено, серед них двоє дітей

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"Росіяни ударили по місту близько 23:30, поцілили у 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що серед поранених є двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу.

З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого, проте за словами очільника ОДА, є ймовірність, що під руїнами знаходяться ще 4 людини.

Фото: https://t.me/VadimFilashkin_donoda