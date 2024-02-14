РФ вдарила по багатоповерхівці у Селидовому: щонайменше 4 людини поранено, серед них двоє дітей
Ввечері 13 лютого російська армія обстріляла Селідове на Донеччині. Поцілили у 5-поверхівку, внаслідок чого щонайменше 4 людини поранено, серед них двоє дітей
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
"Росіяни ударили по місту близько 23:30, поцілили у 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю", - йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що серед поранених є двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу.
З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого, проте за словами очільника ОДА, є ймовірність, що під руїнами знаходяться ще 4 людини.
Фото: https://t.me/VadimFilashkin_donoda
- Російська окупаційна армія у вівторок, 13 лютого, атакувала з артилерії ринок у Вовчанську Харківської області, внаслідок чого одна жінка загинула, інша - зазнала поранень.
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