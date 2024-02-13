Росіяни обстріляли з артилерії ринок у Вовчанську: є загибла та поранена
Російська окупаційна армія у вівторок, 13 лютого, атакувала з артилерії ринок у Вовчанську Харківської області, внаслідок чого одна жінка загинула, інша - зазнала поранень
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вказано, що окупанти вдарили по центральній частині Вовчанська близько 11:00. Під удар потрапив місцевий ринок. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві людини, які там перебували: 61-річна жінка загинула від міно-вибухової травми, 50-річна - зазнала поранень.
- Ввечері 12 лютого російська армія запустила по Україні "шахеди" і ракети. Низку дронів збили над Дніпропетровською областю, але сталися і влучання, зокрема в енергетичний та інфраструктурний об'єкти у Дніпрі.
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