Росіяни обстріляли з артилерії ринок у Вовчанську: є загибла та поранена

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вказано, що окупанти вдарили по центральній частині Вовчанська близько 11:00. Під удар потрапив місцевий ринок. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві людини, які там перебували: 61-річна жінка загинула від міно-вибухової травми, 50-річна - зазнала поранень.