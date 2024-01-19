РФ обстріляла Херсон та область: загинула жінка, є поранені

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Так, унаслідок обстрілу Берегового дістали поранення двоє чоловіків.

"Унаслідок прямого влучання в житловий будинок постраждав 57-річний місцевий житель. У потерпілого – осколкове поранення руки й спини", - йдеться в повідомленні.

Ще один 56-річний місцевий житель також постраждав у власній оселі. У нього діагностували вибухову травму, а також поранення спини й руки. Чоловікові надали допомогу в лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Унаслідок удару РФ по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона загинула 50-річна жінка.

Також осколкові поранення дістав 16-річний хлопець. Його госпіталізували.