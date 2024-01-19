РФ обстріляла Херсон та область: загинула жінка, є поранені
Удень 19 січня російська окупаційна армія обстріляла Херсон і Берегове Білозерської громади. Внаслідок атак є загибла й поранені
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Так, унаслідок обстрілу Берегового дістали поранення двоє чоловіків.
"Унаслідок прямого влучання в житловий будинок постраждав 57-річний місцевий житель. У потерпілого – осколкове поранення руки й спини", - йдеться в повідомленні.
Ще один 56-річний місцевий житель також постраждав у власній оселі. У нього діагностували вибухову травму, а також поранення спини й руки. Чоловікові надали допомогу в лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно.
Унаслідок удару РФ по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона загинула 50-річна жінка.
Також осколкові поранення дістав 16-річний хлопець. Його госпіталізували.
- 17 січня армія РФ завдала ударів по Херсону і Бериславу, внаслідок чого загинула людина, було поранено ще кількох.
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