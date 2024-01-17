Армія РФ завдала удару по Херсону, загинула одна людина
Уранці 17 січня російська армія завдала удару по одному з районів Херсона. Унаслідок цього загинула людина, ще одна отримала поранення
Про це пишуть очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Зазначається, що близько 11:30 ворог атакував Херсон. Ворог з тимчасово окупованого лівого берега завдала кілька ударів по Дніпровському району міста.
Один з ударів прийшовся по гаражному приміщенню. Після влучань виникла щонайменше 1 пожежа.
За попередніми даними, внаслідок удару загинула людина, також одна отримала поранення. Крім цього, через атаку виникли перебої з електрикою.
Пізніше Прокудін показав наслідки та поділився деталями атаки.
"Через російський обстріл загорівся гараж та автівка. Пожежу оперативну ліквідували рятувальники. Також пошкоджено й оселі містян. Травми, несумісні з життям, отримав 37-річний чоловік, який перебував на вулиці", - написав очільник ОВА.
Крім цього, у 81-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузії. Лікарі надали їй допомогу на місці.
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Російська армія у суботу, 13 січня, атакувала територію України різною зброєю. На цей обстріл вони витратили $239 млн.
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