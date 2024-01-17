Армія РФ завдала удару по Херсону, загинула одна людина

Про це пишуть очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що близько 11:30 ворог атакував Херсон. Ворог з тимчасово окупованого лівого берега завдала кілька ударів по Дніпровському району міста.

Один з ударів прийшовся по гаражному приміщенню. Після влучань виникла щонайменше 1 пожежа.

За попередніми даними, внаслідок удару загинула людина, також одна отримала поранення. Крім цього, через атаку виникли перебої з електрикою.

Пізніше Прокудін показав наслідки та поділився деталями атаки.

"Через російський обстріл загорівся гараж та автівка. Пожежу оперативну ліквідували рятувальники. Також пошкоджено й оселі містян. Травми, несумісні з життям, отримав 37-річний чоловік, який перебував на вулиці", - написав очільник ОВА.

Крім цього, у 81-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузії. Лікарі надали їй допомогу на місці.