Росія витратила $239 млн на масовану атаку по Україні 13 січня

Про це пише "Економічна правда" із посиланням на Повітряні сили.

Російські терористи вранці запустили по території України 40 цілей:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400

3 ударні БПЛА "Shahed-136/131"

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"

До 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55

6 крилатих ракет Х-22

2 керовані авіаційні ракети Х-31П

4 керовані авіаційні ракети Х-59

Зазначається, що безпілотники Shahed-136/131, коштують від $20 тис. до $50 тис. за одиницю. Тобто, щонайменше 3 таких БПЛА коштували $60 тис.

Натомість керована авіаційна ракета Х-59 коштує $0,5 млн, отже 4 такі ракети коштують $2 млн.

Ціна керованої авіаційної ракети Х-31П становить $0,5 млн, отже загальна вартість випущених ракет становить $1 млн.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в $1 млн, тобто загалом випущені ракети коштують $6 млн.

Ціна зенітної керованої ракети С-300 становить як мінімум $2 млн, отже загальна вартість випущених ракет цього типу - $14 млн.

Водночас ціна аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" - $10 млн, загальна вартість випущених ракет - $60 млн.

Ракета Х-101 коштує $13 млн за одиницю, загальна вартість випущених ракет цього типу становить $156 млн.

Отже, загальна сума випущених ракет 13 січня сягає $239,06 млн.