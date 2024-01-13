Росія витратила $239 млн на масовану атаку по Україні 13 січня
Російська армія у суботу, 13 січня, атакувала територію України різною зброєю. На цей обстріл вони витратили $239 млн
Про це пише "Економічна правда" із посиланням на Повітряні сили.
Російські терористи вранці запустили по території України 40 цілей:
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400
- 3 ударні БПЛА "Shahed-136/131"
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"
- До 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55
- 6 крилатих ракет Х-22
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59
Зазначається, що безпілотники Shahed-136/131, коштують від $20 тис. до $50 тис. за одиницю. Тобто, щонайменше 3 таких БПЛА коштували $60 тис.
Натомість керована авіаційна ракета Х-59 коштує $0,5 млн, отже 4 такі ракети коштують $2 млн.
Ціна керованої авіаційної ракети Х-31П становить $0,5 млн, отже загальна вартість випущених ракет становить $1 млн.
Вартість ракети Х-22 оцінюють в $1 млн, тобто загалом випущені ракети коштують $6 млн.
Ціна зенітної керованої ракети С-300 становить як мінімум $2 млн, отже загальна вартість випущених ракет цього типу - $14 млн.
Водночас ціна аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" - $10 млн, загальна вартість випущених ракет - $60 млн.
Ракета Х-101 коштує $13 млн за одиницю, загальна вартість випущених ракет цього типу становить $156 млн.
Отже, загальна сума випущених ракет 13 січня сягає $239,06 млн.
- Уночі та вранці суботи, 13 січня, російські війська атакували Україну різними видами ракет та безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 8 російських крилатих ракет.
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