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Головна Війна з Росією "РФ переходить у новий формат": в Інформаційному спротиві оцінили доцільність запровадження в ЗСУ дивізійної системи
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"РФ переходить у новий формат": в Інформаційному спротиві оцінили доцільність запровадження в ЗСУ дивізійної системи

Тетяна Нижник
4 листопада, 2024 понедiлок
22:15
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

На сьогодні є важливіші питання, ніж перехід Сили оборони України на дивізійну систему

Зміст

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері "Еспресо".

"Якщо говорити про зміни в Силах оборони України на тактичному чи іншому рівні, потрібно в першу чергу акцентувати увагу на питаннях нашої оборони. Загальна зміна структури та повна переформатизація управління військами — складний процес, який буде дуже важко здійснити. Скоріш за все, це було б доцільно робити під час оперативної паузи в зоні бойових дій", - зазначив він.

Зараз є більш нагальні проблеми, з якими ми зіткнемося вже через декілька місяців. Це питання не тільки на рівні управління, а на рівні формування ліній оборони, рубежів, зведення фортифікаційних споруд та інших аспектів, каже Коваленко.

"Наприклад тема формування класичних протипіхотних загороджень по лінії бою взагалі не підіймається, на жаль. У широкому контексті тема батальйонів і артилерії, особливо на рівні рота-взвод, також не обговорюється. Більшість говорять про наші дрони, FPV-дрони та війська, пов’язані з цією компонентою, але інші роди військ та компоненти, які будуть потрібні в 2025 році, ігноруються. А російська армія фактично зараз переходить на зовсім інший формат ведення бойових дій. У 2025 році це буде переважно піхотна компонента, з використанням великого людського ресурсу для формування маршових батальйонів. Нам потрібно буде діяти відповідним чином, але адаптація на цьому рівні також не відбувається. Ми вже починаємо відчувати вплив маршових батальйонів. Майже 42 тисячі знищених російських окупантів — це одна з хвиль надмірного людського ресурсу, який потім захлине всю лінію бойового зіткнення в 2025 році", - пояснив військово-політичний оглядач.

  • Від початку 4 листопада між двома арміями на фронті зафіксували 132 бойових зіткнення. Найбільш активний ворог на Курахівському та Лиманському напрямках.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Міністерство оборони
військові
російська армія
ЗСУ
Нацгвардiя
Військові новини
Міністр оборони України
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